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Толковый словарь Explanatory (2 944 кб )

Очень удобный толковый словарь русского языка . Словарь неполный но все же приятный.

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(2 944 ) Очень удобный толковый . Словарь неполный но все же приятный. Скачать словарь Правила оформления документов по ГОСТ (369 кб )

Для составления разных официальных бумаг.

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(369 ) Для составления разных официальных бумаг. Скачать ГОСТ Правила орфографии и пунктуации (87 кб )

Ну тут все понятно. Пригождается когда нужно грамотно написать текст. И не опозориться при этом. Пригодится также для написания курсовых, дипломных работ, рефератов.

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(87 ) Ну тут все понятно. Пригождается когда нужно грамотно написать текст. И не опозориться при этом. Пригодится также для написания курсовых, дипломных работ, рефератов. Скачать бесплатно Словарь крылатых слов и выражений

Например: Шемякин суд - выражение употребляется в значении: неправый, несправедливый суд; возникло из старинной русской сатирической повести о Шемякином суде, обличавшей произвол и корыстность феодального суда. Повесть эта, приуроченная к личности князя Дмитрия Шемяки (ум. в 1453 г.), пользовалась широкой популярностью; она сохранилась во многих рукописях XVII и XVIII вв. и послужила сюжетом для лубочных картинок и книжек.





Словарь крылатых слов и выражений Например: - выражение употребляется в значении: неправый, несправедливый суд; возникло из старинной русской сатирической повести о Шемякином суде, обличавшей произвол и корыстность феодального суда. Повесть эта, приуроченная к личности князя Дмитрия Шемяки (ум. в 1453 г.), пользовалась широкой популярностью; она сохранилась во многих рукописях XVII и XVIII вв. и послужила сюжетом для лубочных картинок и книжек. Словарь энергетика

Для технических специалистов в энергетике, менеджеров, студентов.





Словарь энергетика Для технических специалистов в энергетике, менеджеров, студентов. Справочник по водоподготовке

автоматический отбор проб, взвешенные вещества, гидравлический к.п.д и другие понятия расшифровываются в этом справочнике.







Справочник по водоподготовке автоматический отбор проб, взвешенные вещества, гидравлический к.п.д и другие понятия расшифровываются в этом справочнике. Энциклопедия юриста (1 525 кб )

Бывает очень полезно не только юристам, но и представителям других профессий.

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(1 525 ) Бывает очень полезно не только юристам, но и представителям других профессий. Скачать энциклопедию Словарь финансовых терминов

Так же как и энциклопедия юриста бывает очень полезен. Даже чаще.





Словарь финансовых терминов Так же как и энциклопедия юриста бывает очень полезен. Даже чаще. Психологический словарь (3 458 кб )

Для тех кто занимается и интересуется психологией.

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(3 458 ) Для тех кто занимается и интересуется психологией. Скачать словарь Терминологический словарь по философии

Для философов, студентов, и вообще для всех.





Терминологический словарь по философии Для философов, студентов, и вообще для всех. Энциклопедический справочник Города и столицы (121 кб )

География. Описание городов мира.

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(121 ) География. Описание городов мира. Скачать энциклопедию Энциклопедический справочник Весь мир (157 кб )

География. Описание стран мира.

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(157 ) География. Описание стран мира. Скачать энциклопедию Энциклопедия домашнего доктора (658 кб )

- Доктор, а я смогу играть на скрипке после операции? - Конечно сможете! - Какая замечательная операция! Раньше я этого никогда не умел!

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(658 ) - Доктор, а я смогу играть на скрипке после операции? - Конечно сможете! - Какая замечательная операция! Раньше я этого никогда не умел! Скачать энциклопедию Энциклопедия женского здоровья (315 кб )

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(315 ) Скачать энциклопедию Энциклопедия мужского здоровья (210 кб )

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(210 ) Скачать энциклопедию Таблица Менделеева (485 кб )

Ну, думаю понятно их какой это области... Неверное из той же, что и вопрос: "Кто изобрел таблицу Менделеева?"

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(485 ) Ну, думаю понятно их какой это области... Неверное из той же, что и вопрос: "Кто изобрел таблицу Менделеева?" Скачать справочник Единицы измерения (358 кб )

Физика. И вообще когда нужно что-то измерить.

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Скачать книгу бесплатно Раздел пополняется

Раздел пополняется

Бесплатно скачать программы, полезные в работе

CDSlow (26 кб )

Это программа для управления скоростью CD-ROM приводов. Точнее, для ограничения максимальной скорости привода с целью уменьшить его шум, когда не требуется читать данные очень быстро ( например, при прослушивании MP3 музыки или в играх). Заодно улучшает читаемость и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах.





) Это программа Точнее, для ограничения максимальной скорости привода с целью уменьшить его шум, когда не требуется читать данные очень быстро ( или в играх). Заодно и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах. BIRTHDAY! millennium (372 кб )

Программа BIRTHDAY! millennium предназначена для напоминания о предстоящих днях рождения, праздниках, заранее запланированных событиях. Также содержит кучу классных афоризмов!





) Программа BIRTHDAY! millennium предназначена для напоминания о предстоящих днях рождения, праздниках, заранее запланированных событиях. Также содержит кучу классных афоризмов! AbraKill (156 кб )

Бывает что после установки какой-нибудь русифицированной программы у вас возникает проблемы пропадания русских шрифтов и вместо русского текста появляется абракадабра . Это можно выполнить независимо от того, возникают у Вас эти проблемы или нет - сейчас нет, а вдруг завтра проявятся. Исправление требуется выполнить всего один раз и после этого вылечиваются как ранее установленные русифицированные программы, так и вновь устанавливаемые. Программа будет полезна всем при проблемах с русскими шрифтами в различных программах, к примеру таких как Photoshop, FrontPage2002 и др. Вам стоит только запустить её и она сама всё исправит. Программа универсальна в отличии от других вариантов, распространяемых на компакт-дисках с софтом, и подходит для любых операционных систем из семейства Windows. При желании она также позволяет производить изменения системы в обратное состояние.





) Бывает что после установки какой-нибудь русифицированной программы у вас возникает проблемы пропадания русских шрифтов и . Это можно выполнить независимо от того, возникают у Вас эти проблемы или нет - сейчас нет, а вдруг завтра проявятся. и после этого вылечиваются как ранее установленные русифицированные программы, так и вновь устанавливаемые. Программа будет полезна всем при проблемах с русскими шрифтами в различных программах, к примеру таких как Photoshop, FrontPage2002 и др. Вам стоит только запустить её и она сама всё исправит. Программа универсальна в отличии от других вариантов, распространяемых на компакт-дисках с софтом, и подходит для любых операционных систем из семейства Windows. При желании она также позволяет производить изменения системы в обратное состояние. Hacker (927 кб )

Игра "Хакер"





) Игра "Хакер" Registry_Trash_Keys_Finder (36 кб )

Registry Trash Keys Finder предназначен для удаления из реестра Windows вредных ("мусорных", Trash) ключей , которые оставляют за собой некоторые программы. Побочным (а для нас с Вами конечно главным) эффектом удаления этих ключей из реестра является "оживление" некоторых Trial версий программ , которые уже сообщили Вам о том, что срок их опробования истек или просто обнуление счетчика дней тестирования. Можно настроить программу, чтобы она производила чистку, например: при загрузке Windows.





) Registry Trash Keys Finder предназначен , которые оставляют за собой некоторые программы. Побочным (а для нас с Вами конечно главным) эффектом удаления этих ключей из реестра является , которые уже сообщили Вам о том, что срок их опробования истек или просто обнуление счетчика дней тестирования. Можно настроить программу, чтобы она производила чистку, например: при загрузке Windows. Говорящие часы (671 кб )

Часы сообщают время. Можно заводить будильник.





) Часы сообщают время. Можно заводить будильник. Штирлиц 3.0 (481 кб )

Отличная программка для расшифровки абракадабры!

Программа Штирлиц (Shtirlitz for Windows ’95) расшифровывает русские тексты, написанные в различных кодировках (Win-1251, KOI-8r, DOS, ISO-8859-5, MAC и др.), в латинской транслитерации, в форматах Quoted Printable, HTML и Unicode, закодированные (uuencode, xxencode, base64, binhex (Hqx7)) тексты и файлы, а также тексты, подвергнувшиеся смешанному перекодированию и, в частности, имеющих фрагменты в различных кодировках. Штирлиц способен привести такие тексты к кодировке Windows (1251) для их прочтения и для дальнейшей работы с ними (сохранение, печать, исправления и пр.). С помощью программы Штирлиц эти тексты можно просматривать в любых кодировках и преобразовывать в любую кодировку (win, koi, dos, iso, mac, lat и др.). Имеется возможность использовать и настраивать различные кодировки и схемы транслитерации.





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