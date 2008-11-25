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Толковый словарь Explanatory (2 944
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Очень удобный толковый словарь русского языка. Словарь неполный но все же приятный. Скачать словарь
Правила оформления документов по ГОСТ (369
кб
)
Для составления разных официальных бумаг. Скачать ГОСТ
Правила орфографии и пунктуации (87
кб
)
Ну тут все понятно. Пригождается когда нужно грамотно написать текст. И не опозориться при этом. Пригодится также для написания курсовых, дипломных работ, рефератов.
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Словарь крылатых слов и выражений
Например: Шемякин суд- выражение употребляется в значении: неправый, несправедливый суд; возникло из старинной русской сатирической повести о Шемякином суде, обличавшей произвол и корыстность феодального суда. Повесть эта, приуроченная к личности князя Дмитрия Шемяки (ум. в 1453 г.), пользовалась широкой популярностью; она сохранилась во многих рукописях XVII и XVIII вв. и послужила сюжетом для лубочных картинок и книжек.
Словарь энергетика
Для технических специалистов в энергетике, менеджеров, студентов.
Справочник по водоподготовке
автоматический отбор проб, взвешенные вещества, гидравлический к.п.д и другие понятия расшифровываются в этом справочнике.
Энциклопедия юриста (1 525
кб
)
Бывает очень полезно не только юристам, но и представителям других профессий. Скачать энциклопедию
Словарь финансовых терминов
Так же как и энциклопедия юриста бывает очень полезен. Даже чаще.
Психологический словарь (3 458
кб
)
Для тех кто занимается и интересуется психологией. Скачать словарь
Терминологический словарь по философии
Для философов, студентов, и вообще для всех.
Энциклопедический справочник Города и столицы (121
кб
)
География. Описание городов мира. Скачать энциклопедию
Энциклопедический справочник Весь мир (157
кб
)
География. Описание стран мира. Скачать энциклопедию
Энциклопедия домашнего доктора (658
кб
)
- Доктор, а я смогу играть на скрипке после операции? - Конечно сможете! - Какая замечательная операция! Раньше я этого никогда не умел! Скачать энциклопедию
Таблица Менделеева (485
кб
)
Ну, думаю понятно их какой это области... Неверное из той же, что и вопрос: "Кто изобрел таблицу Менделеева?" Скачать справочник
Единицы измерения (358
кб
)
Физика. И вообще когда нужно что-то измерить. Скачать справочник
Скачать книгу бесплатно
Раздел пополняется
Реестр Windows (353
кб
) Что такое реестр? Общая теория. Реестр - база данных операционной системы, содержащая конфигурационные сведения. Физически вся информация реестра разбита на несколько файлов. Реестры Windows 9х и NT частично различаются. В Windows 95/98 реестр содержится в двух файлах SYSTEM.DAT и USER.DAT, находящиеся в каталоге Windows. В Windows Me был добавлен еще один файл CLASSES.DAT.
По замыслу Microsoft он должен был полностью заменить файлы ini, которые были оставлены только для совместимости со старыми программами, ориентированными на более ранние версии операционной системы.
CDSlow (26
кб
)
Это программа для управления скоростью CD-ROM приводов. Точнее,
для ограничения максимальной скорости привода с целью уменьшить его
шум, когда не требуется читать данные очень быстро (например, при
прослушивании MP3 музыки или в играх). Заодно улучшает читаемость и
предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах.
BIRTHDAY! millennium (372
кб
)
Программа BIRTHDAY! millennium предназначена для напоминания о
предстоящих днях рождения, праздниках, заранее запланированных
событиях. Также содержит кучу классных афоризмов!
AbraKill (156
кб
)
Бывает что после установки какой-нибудь русифицированной программы
у вас возникает проблемы пропадания русских шрифтов и вместо
русского текста появляется абракадабра. Это можно выполнить независимо
от того, возникают у Вас эти проблемы или нет - сейчас нет, а вдруг
завтра проявятся. Исправление требуется выполнить всего один раз и после
этого вылечиваются как ранее установленные русифицированные программы,
так и вновь устанавливаемые. Программа будет полезна всем при проблемах
с русскими шрифтами в различных программах, к примеру таких как Photoshop,
FrontPage2002 и др. Вам стоит только запустить её и она сама всё исправит.
Программа универсальна в отличии от других вариантов, распространяемых на
компакт-дисках с софтом, и подходит для любых операционных систем из семейства
Windows. При желании она также позволяет производить изменения системы в обратное
состояние.
Registry_Trash_Keys_Finder (36
кб
)
Registry Trash Keys Finder предназначен для удаления из
реестра Windows вредных ("мусорных", Trash) ключей, которые
оставляют за собой некоторые программы. Побочным (а для нас с
Вами конечно главным) эффектом удаления этих ключей из реестра
является "оживление" некоторых Trial версий программ, которые уже
сообщили Вам о том, что срок их опробования истек или просто обнуление
счетчика дней тестирования. Можно настроить программу,
чтобы она производила чистку, например: при загрузке Windows.
Говорящие часы (671
кб
)
Часы сообщают время. Можно заводить будильник.
Штирлиц 3.0 (481
кб
)
Отличная программка для расшифровки абракадабры! Программа Штирлиц (Shtirlitz for Windows ’95) расшифровывает русские тексты, написанные в различных кодировках (Win-1251, KOI-8r, DOS, ISO-8859-5, MAC и др.), в латинской транслитерации, в форматах Quoted Printable, HTML и Unicode, закодированные (uuencode, xxencode, base64, binhex (Hqx7)) тексты и файлы, а также тексты, подвергнувшиеся смешанному перекодированию и, в частности, имеющих фрагменты в различных кодировках. Штирлиц способен привести такие тексты к кодировке Windows (1251) для их прочтения и для дальнейшей работы с ними (сохранение, печать, исправления и пр.). С помощью программы Штирлиц эти тексты можно просматривать в любых кодировках и преобразовывать в любую кодировку (win, koi, dos, iso, mac, lat и др.). Имеется возможность использовать и настраивать различные кодировки и схемы транслитерации.
Скачать тесты
IQ Тест Айзенка (667 кб )
Понятие IQ (коэффициент интеллекта) – единственный, может быть, термин современной психологии, который приобрёл действительно широкую известность, а тесты на IQ - единственный, скорей всего, элемент прикладной психологии, который используется действительно повсеместно.
PsyTest (24
кб
)
Программа-тестер. Позволяет проходить неограниченное число тестов (психологических и
не только).
Tester (экономический) (782
кб
)
Вы сможете определить уровень подготовки Ваших сотрудников
по следующим, направлениям: общие вопросы по экономике, отдел труда и
зарплаты, отдел сбыта, финансовый отдел.
Wordstat 1.1 (177
кб
)
Программа Wordstat для статистического анализа текстов позволяет подсчитать, сколько раз
то или иное слово встречается в выбранном тексте. Все, кто учит иностранный язык, смогут
узнать, какие слова нужно учить. Тем, кто тренирует иностранные языки по методу " иняз-
спорт" - программа поможет проанализировать словарный запас своего личного родного
языка и определить Ваше "личное языковое ядро", в котором Вам комфортно живется и с
которым Вам будет так же приятно жить в среде любого другого языка. Web-мастерам (всем,
кто делает html-страницы) программа Wordstat поможет подобрать слова для META-тэгов
"Description" и "Keywords".
Ассистент II 1.16 (576
кб
)
Простая, компактная и удобная программа для проверки знаний студентов, школьников, а
также для аттестации специалистов. Случайный выбор вопросов, перемешивание вариантов
ответов, уникальная система подсчета оценки делает невозможным обман компьютера.
Интерфейс на русском, английском, украинском, румынском, киргизском языках.
Статистика тестирования собирается на каждом компьютере в файл, который можно
обрабатывать при помощи Excel, кроме того, в сети можно использовать программу Сервер
Статистики. В вопросах можно использовать рисунки, может быть несколько правильных
вариантов ответа. Перед началом тестирования возможен вывод инструкции либо
теоретического материала. Особое внимание уделено работе в локальной сети. Возможности
почти безграничны...
Экзаменатор V2.51 (294
кб
)
Программа предназначена для проведения тестов по различным предметам, разным темам.
Позволяет получать список вопросов. Гибкая система оценок. Ведет журнал тестирования.
Вы можете сами разработать свой тест или воспользоваться уже готовыми тестами.
Файлы с данными для тестирования пишутся на языке, являющемся расширением HTML, что
обеспечивает простоту создания новых тестов и богатство возможностей, включая
использование графики, видео, элементов ActiveX и.т.д. C программой поставляется файл
справки, включающий подробное описание формата этих файлов.
Тесты:
- Проверка знаний ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, ДИ, ПИ. Аэропорт Ростов на Дону, ЭСТОП.
Базовый набор вопросов. pte.zip
- Охрана труда для ИТР. Аэропорт Ростов на Дону. otitr.zip
- Охрана труда для электромонтеров. Аэропорт Ростов на Дону. ot.zip
Внимание, уважаемый посетитель!
Планируется расширение проекта.
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